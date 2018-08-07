В Костанайской области мотоциклист врезался в корову и погиб

CA-NEWS (KZ) - ДТП с участием 35-летнего мотоциклиста произошло 5 августа на пересечении улицы Абая в Сарыколе и автодороги Алматы-Екатеринбург. Водитель, двигаясь по трассе, совершил наезд на корову, которая переходила дорогу, сообщает «Наша газета».

В результате мужчина, управлявший мотоциклом марки «Сузуки», получил телесные повреждения, от которых скончался в хирургическом отделении Сарыкольской ЦРБ.

«Начато досудебное расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения). Стало известно, что погибший совершил наезд на корову, когда местная жительница перегоняла скот через дорогу, где расположен дорожный знак «Перегон скота».», - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.