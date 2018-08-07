Китайские ученые обнаружили, что удаление одного гена способно подавить развитие рака легких

CA-NEWS (CA) - Китайские исследователи выяснили, что развитие рака легких можно подавить, если удалить ключевой ген в клетках. Как сообщает Синьхау, результаты их открытия были опубликованы в международном медицинском журнале «Theranostics».

Фермент убиквитинлигаза (E3 ubiquitin ligaze) HUWE1 может контролировать репарацию поврежденной ДНК, рост и смерть клеток. Он часто экспрессируется в клетках рака легких, но до сих пор механизм функционирования гена в образовании опухолей легких не был прояснен.

С использованием генных технологий ученые из Куньминского института зоологии Академии наук Китая удалили ген HUWE1 из клеток подопытных мышей. Они обнаружили, что после удаления этого гена способности опухолевых клеток в легких к росту, размножению и формированию опухоли снизились.

Дальнейшие исследования показали, что отсутствие гена HUWE1 привело к аккумуляции антионкогена (гена-супрессора опухоли) P53.

Рак легких является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире и лидирует по числу летальных исходов, обусловленных онкологией.

Исследовательская работа, проделанная под руководством Чжао Сюйдуна, показывает, что ген HUWE1 играет ключевую роль в росте опухолей легких. Открытие китайских ученых должно помочь в лечении данного вида рака.