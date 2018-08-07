На 8 лет осудили афганского бизнесмена за кражу 80 вагонов таджикского хлопка в Латвии

CA-NEWS (TJ) - Cуд Рижского района Латвии приговорил бизнесмена Мухаммада Гуломи (уроженец Афганистана, гражданин Латвии), обвиняемого в краже таджиского хлопка, к 8 годам лишения свободы. По данным СМИ Латвии, данная тема обсуждалась на самом высоком уровне: президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к своему латвийскому коллеге Андрису Берзиньшу с просьбой посодействовать в поиске украденного в Латвии хлопка.

, его супругу Валентину Гуломи - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за кражу 80 вагонов хлопка из Таджикистана на сумму более 9 млн евро. Еще одна обвиняемая по данному делу Лариса Карпенко приговорена к 5 годам тюрьмы, сообщает Kriminal.lv.

Мухаммад Гуломи также выплатить 9 млн. евро сумму ущерба пострадавшей стороне. Сообщается, что преступление было совершено ещё в 2012 году, Мухаммад Гуломи и сообщники фиктивно переоформили груз на другое лицо и забрали хлопок из складов латвийской таможни.

Сам Мухаммад Гуломи категорически отрицал свою причастность к этой краже. По его словам, в октябре 2012 года компания W.E.E.S.A получила поручение от Logistic–Ekspress передать груз, который находится на хранении на таможенном складе W.E.E.S.A в Юрмале, компании Silver Star International LLC США.

Поручение об этом подписал в тот момент председатель правления и единственный владелец Logistic–Ekspress Андрей Степовой, который является гражданином Украины. Но уже в декабре 2012 года его место в эстонской компании Logistic–Ekspress занял гражданин Таджикистана Давлатхон Азизов, сообщает Kriminal.lv.

О присхождении груза, а также других подробностях этого дела в Таджикистане "АП" пока узнать не удалось.

Как сообщает vesti.lv, это тема обсуждалась также на самом высоком уровне: президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к своему латвийскому коллеге Андрису Берзиньшу с просьбой посодействовать в поиске украденного в Латвии хлопка.