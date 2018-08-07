В Казахстане назначили нового министра обороны

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане указом главы государства Нурсултана Назарбаева на должность министра обороны назначен Ермекбаев Нурлан Байузакович, сообщает Акорда в Facebook.

Его предшественником был Жасузаков Сакен Адилханович который находился в должности министра обороны с сентября 2016 года.

Нурлан Байузакович Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Шымкенте. Владеет русским, китайским, английским и португальским языками. 04 апреля 2018 года указом главы государства был освобожден от должности министра по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан и назначен помощником президента Республики Казахстан — секретарем совета безопасности Казахстана.