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  7 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Павлодарской области погибла 3-х летняя девочка из-за того что на нее упал аквариум

CA-NEWS (KZ) - 5 августа в 19.00 в приемный покой городской больницы города Экибастуз доставлен труп ребенка 2015 года рождения, со следами повреждения сонной артерии, сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева. На нее упал аквариум, передает pavlodarnews.kz.

Известно, что девочка приехала в Экибастуз из Алатауского района Алматинской области. Подробности трагедии пока не сообщаются. Отметим, по информации ведомства, с начала года в Павлодарской области произошло 10 несчастных случаев, унесших жизни детей. Семеро - утонули в водоемах региона, трое малышей скончались в результате падения из окон высоток.

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