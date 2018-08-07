В Китае построили небоскреб с водопадом

CA-NEWS (CA) - В китайском городе Гуйян провинции Гуйчжоу возвели 121-метровый небоскреб, из которого льется вода до самого низа. Вода летит вниз со 108-метровой высоты, после чего попадает в специальный резервуар, передает издание Daily Mail.

В небоскребе Liebian International Plaza находится отель, торговый центр и офисы.

Как сообщает CNN, воду поднимают вверх благодаря четырем 185-киловаттным насосам. Потом эта вода попадает в специальный резервуар, который находится внизу возле здания.

Всего для подготовки запуска водопада нужно два часа. А стоимость работы одного часа этого невероятного зрелища стоит около $118. Отмечается, что из-за непростой процедуры запуска китайского чуда владельцы запускают водопад только в особых случаях.