Назарбаев провел телефонные разговоры с президентом Кыргызстана и премьером Армении

CA-NEWS (KZ) - 7 августа в ходе телефонных переговоров президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, сообщает пресс-служба Акорды.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч. Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны, отмечается в сообщении.

В ходе беседы с премьер-министром Армении были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Казахстана и Армении в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Разговор также состоялся по инициативе армянской стороны, отмечает пресс-служба.