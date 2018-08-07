Президент Таджикистана посетит с официальным визитом Азербайджан

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает радио «Озоди» со ссылкой на пресс-службу главы таджикского государства.

По данным источника, официальный визит президента Эмомали Рахмрна в Азербайджан состоится 10-11 августа.

Ранее сообщалось, что визит был запланирован на 9 августа.

В рамках визита президента Таджикистана в Азербайджан ожидается подписание ряда документов между двумя странами.

В Баку пройдет встреча лидера Таджикистана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате «1+1», а также расширенная встреча делегаций сторон. Рахмон также проведет встречи с премьер-министром Азербайджана и председателем парламента страны.