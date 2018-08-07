Президент Таджикистана посетит с официальным визитом Азербайджан
- Таджикистан, политика
- 17:27, 07 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает радио «Озоди» со ссылкой на пресс-службу главы таджикского государства.
По данным источника, официальный визит президента Эмомали Рахмрна в Азербайджан состоится 10-11 августа.
Ранее сообщалось, что визит был запланирован на 9 августа.
В рамках визита президента Таджикистана в Азербайджан ожидается подписание ряда документов между двумя странами.
В Баку пройдет встреча лидера Таджикистана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате «1+1», а также расширенная встреча делегаций сторон. Рахмон также проведет встречи с премьер-министром Азербайджана и председателем парламента страны.
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