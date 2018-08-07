В Китае ученые разработали свинцово-угольный аккумулятор из рисовой шелухи

CA-NEWS (CA) - По информации, полученной из Цзилиньского университета, команда Линь Хайбо из Химического института вуза одной из первых на международной арене создала углеродный материал для батарей с высокими эксплуатационными характеристиками из рисовой шелухи, сообщает газета «Жэньминь жибао».

С помощью этого материала команда разрабатывает свинцово-угольные аккумуляторы, которые по характеристикам могут достичь передового международного уровня. В настоящее время этот научный результат уже встал на линию производства стотонного конденсатора и килотонного аккумулятора.

Полученный результат осуществил комплексную производственную цепочку углеродного материала из рисовой шелухи, свинцово-угольного аккумулятора и продукции, материал, главным образом, будет использован в источнике питания автомобилей, комбинированной движущей силе и запасе энергии.

Благодаря усилиям на протяжении более 10 лет команда разработала свинцово-угольный аккумулятор по доступной цене. По сравнению с простым свинцово-кислотным аккумулятором, срок службы свинцово-угольных аккумуляторов увеличился в шесть раз, скорость зарядки – в восемь раз, мощность разрядки – в три раза. Вместе с этим, свинцово-угольные аккумуляторы обладают низкой себестоимостью.