Ольга Забелинская: Похоже, глава ФВСР принял мое решение выступать за Узбекистан за шутку

CA-NEWS (UZ) - Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Забелинкая прокомментировала причину своего решения выступать за Узбекистан и принятия гражданства этой страны изданию «Матч ТВ».

Напомним, что российская спортсменка получила паспорт Узбекистана и будет представлять эту страну на соревнованиях.

«Предложение от Узбекистана мне поступило осенью прошлого года, я сразу же поставила в известность президента ФВСР Вячеслава Екимова. На тот момент еще не было известно, какой будет ситуация с допуском наших олимпийцев в Пхенчхан. Екимову честно сказала, что Узбекистан предлагает переход и оставляет приглашение в силе, несмотря на то что я сообщила о неготовности дать ответ прямо сейчас. В феврале мое понимание ситуации изменилось из-за недопуска наших олимпийцев. Я тогда задумалась и стала ждать реакции России на санкции МОК. Но ее не было, Олимпиада закончилась и тема ушла из фокуса. Тут я вспомнила, что у меня все еще актуально предложение от Узбекистана и они его не отозвали. Они поставили вопрос ребром: да или нет. А я к этому моменту, видимо, дошла до точки кипения и согласилась. И тут же сообщила Екимову. До этого он все воспринимал как шутку. «Куда ты собралась? В Узбекистан? На ишаках гоняться?» Ну и в таком духе. Мое финальное решение он, похоже, тоже принял за шутку и никак особо не отреагировал.

"В 2016-м после выхода из дисквалификации я просто не могла являться лидером. Тогда меня поддержал Ренат Хамидулин, генменеджер команды «Газпром-Русвело». У него не было женского состава, но Ренат нашел выход. В итоге поехала в Бразилию по решению тренерского совета, которое было принято благодаря поддержке Юрия Кучерявого и главного тренера сборной по шоссе Юрия Гурьянова. Только эти два человека и Хамидулин сделали возможным мое участие в Рио-2016", - приводит слова Забелинской «Матч ТВ».

Забелинская – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр-2012, а также серебряная медалистка Игр-2016.