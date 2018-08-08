Узбекистан и Кыргызстан описали два участка границы

CA-NEWS (UZ) - В Фергане 1-7 августа прошли очередные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской границы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны рассмотрели итоги полевых обследований и описали два участка в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана.

Стороны наметили даты проведения полевых обследований оставшихся участков узбекско-кыргызской госграницы в пределах Ферганской и Наманганской областей Узбекистана по смежеству с Баткенской и Джалал-Абадской областями Кыргызстана.

Встреча прошла в духе дружбы, добрососедства и конструктивного диалога, говорится в сообщении.

Напомним, общая протяженность узбекско-кыргызской госграницы составляет 1378 км, из них описано 1170,53 км.