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  8 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Учения ОДКБ пройдут в октябре на горном полигоне в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Совместные тактические учения Коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2018» пройдут в конце октября на горном полигоне Харбмайдон (15 км от таджикско-афганской границы) в Таджикистане. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Делегация Центрального военного округа принимает участие во втором раунде штабных переговоров по подготовке к проведению учений «Рубеж-2018» в Душанбе. В переговорах участвуют представители объединенного штаба ОДКБ, делегации вооруженных сил Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана. Учения пройдут в конце октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон», - сказали в пресс-службе.

Россию на учениях представит Центральный военный округ. «Во время переговоров стороны обсудят предварительный замысел учения, вопросы обеспечения, осмотрят район и инфраструктуру места предстоящих учений. Штабные переговоры завершатся 9 августа подписанием главами делегаций итогового протокола», - уточнили в военном округе.

В 2016 году учения «Рубеж» прошли в горах Кыргызстана. В маневрах приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Казахстана, Кыргызстана и России.

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