В Казахстане стартовали учения спасателей «Каспий-2018»

CA-NEWS (TM) - Российские спасатели проходят учения «Каспий-2018» в Казахстане, в четверг стартовал первый этап, во время которого отрабатываются вопросы обмена оперативной информацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«В Мангистауской области Республики Казахстан стартовало Международное комплексное учение прикаспийских государств «Каспий-2018», в котором участвуют сотрудники спасательных служб России Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Группировку МЧС России возглавил директор Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Максим Максименко», - сказал собеседник агентства.

Учения посвящены реагированию на чрезвычайные ситуации в морской акватории и приграничных территориях, повышению эффективности при их совместных действиях.

«Сегодня в городе Актау (Казахстан) проводится первый этап учения, во время которого будут отработаны вопросы обмена оперативной информацией. В соответствии с замыслом развернут оперативный штаб на базе Международного морского порта Актау и в режиме видеоселектора задействованы ситуационные Центры управления в кризисных ситуациях регионов Казахстана, дежурные службы спасательных ведомств прикаспийских государств для отработки условных вводных», - сказал собеседник агентства.

Второй этап пройдет 3 августа в морском порту Баутино. Спасатели продемонстрируют технологии поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море, оказания первой помощи пострадавшим, эвакуации их из воды на борт спасательного судна.

Всего к учениям привлечены более 500 человек и порядка 75 единиц специальной техники, самолет Бе-200, 6 вертолетов, а также 4 морских судна и 7 спасательных катеров, в числе которых также силы и средства авиационно-спасательного центра МЧС России из Ростова-на-Дону, спасатели из Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

В 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море между Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном, а совместные учения чрезвычайной службы прикаспийского региона стали проводиться с 2016 года.