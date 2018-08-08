Трое граждан Таджикистана обвиняются в убийстве московского предпринимателя

CA-NEWS (TJ) - Российские следователи предъявили обвинения трем гражданам Таджикистана, подозревающимся в убийстве московского предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области, обвинения в убийстве предъявлены трем гражданам РТ, в том числе 22-летней девушке.

По данным следствия, в июне 2018 года обвиняемые решили совершить разбойное нападение и убийство, с целью завладения чужим имуществом для личного обогащения.

Действуя согласованно с соучастниками, девушка встретилась с потерпевшим 30 июня ночью на безлюдном участке местности в д. Боброво Ленинского района, и находилась с ним в салоне его автомобиля. В то же место прибыли ее подельники, и внезапно напали на потерпевшего.

Завладев автомобилем, они перевезли мужчину в лесной массив Истринского района Московской области, где его убили и закопали.

После, они завладели денежными средствами потерпевшего на сумму не менее 65 тыс. рублей.

К настоящему времени в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, отмечается в сообщении.