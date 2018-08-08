Делегация узбекских журналистов приехала в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Делегация узбекских журналистов 7 августа прибыла в Согдийскую область Таджикистана, здесь она проведет встречи с таджикскими коллегами и посетит худжандский «Дворец печати», сообщает пресс-служба главы Согда.

В делегацию вошли 13 представителей СМИ Узбекистана, среди них - представители государственных каналов ТВ, корреспонденты информационных агентств, ученые.

Гости посетят СЭЗ «Согд», ознакомятся с достопримечательностями городов Худжанд, Пенджикент, Истаравшан.

Далее представители СМИ Узбекистана посетят Душанбе, где встртятся с журналистским сообществом Таджикистана.

Узбекские журналисты намерены подготовить цикл очерков, репортажей, телесюжетов, информаций о сегодняшней жизни Таджикистана.