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  8 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер парламента Монголии обсудил сотрудничество с представителями Всемирного Банка

CA-NEWS (MNG) - Председатель парламента Монголии (ВГХ) Миэгомбын Энхболд принял 7 августа делегацию Всемирного банка (ВБ) во главе с директором ВБ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Бертом Хоффманом, передает Montsame.

В начале встречи Энхболд выразил удовлетворение ходом и достижениям определенных результатов в экономике Монголии за счет реализации программ и проектов ВБ и МВФ. Далее он представил короткую информацию о мерах, предпринимаемых ВГХ и правительством для восстановления и стабилизации экономики страны, и о нынешнем экономическом состоянии.

В свою очередь Берт Хоффман поблагодарил председателя ВГХ за предоставленную информацию и отметил, что хотел бы поздравить парламент и правительство Монголии за их приложенные усилия для улучшения макроэкономических показателей, которые значительно повысились по сравнению с прошедшими годами.

«Кроме того, уровень дефицита госбюджета Монголии снизился и рост экономики вышел даже лучше, чем ожидалось. Это связано прежде всего с увеличением объема экспорта угля, прямых иностранных инвестиций и стабилизацией макроэкономики страны. С другой стороны, повышенное участие частного сектора в развитии страны оказывает положительное влияние на экономику», - отметил Хоффман.

Энхболд выразил желание сотрудничать с ВБ в сфере сельского хозяйства, в том числе в повышении эффективности и производства продукции с добавленной стоимостью в секторе сельского хозяйства.

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