Генпрокуратура Армении начала рассматривать ходатайство об освобождении экс-президента, который обвиняется в госперевороте

CA-NEWS (CA) - Генпрокуратура Армении рассматривает подписанное депутатами парламента ходатайство об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну (эту должность он занимал в период с 1998-го по 2008 год), обвиняемому в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщила в понедельник РИА Новости глава отдела по внешним связям ведомства Аревик Хачатрян.

В субботу адвокат Кочаряна Айк Алумян сообщил журналистам, что ходатайство уже передано в Генпрокуратуру. Руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян добавил, что под документом подписались 45 депутатов парламента. По его словам, подавляющее большинство подписавшихся - члены бывшей правящей Республиканской партии Армении, но есть и депутаты от фракции «Дашнакцутюн».

«Мы получили ходатайство, оно находится на стадии рассмотрения. Пока неизвестно, когда именно будет принято решение», - заявила Хачатрян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены. Спустя 10 лет после этих событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.