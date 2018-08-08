Прокуратура Астаны признала неудовлетворительной работу земинспекции по изъятию земель

CA-NEWS (KZ) - В прокуратуре города Астаны состоялось заседание коллегии по вопросу соблюдения законности в сфере земельных отношений, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечено, что во исполнение поручения главы государства о принятии мер по изъятию неиспользуемых земель и вовлечению их в экономику города, прокуратурой города проводится планомерная деятельность.

Указанная работа начата в 2016 году, когда количество неосвоенных земель в столице достигало 500 участков. Принятыми мерами сегодня их число не превышает 217.

Проверками прокуратуры признана неудовлетворительной работа земельной инспекции и других заинтересованных госорганов в части предупредительно-претензионной и исковой деятельности, признания участков бесхозными, а также высвобождения самовольно захваченных земель.

Прокурорами инициировано внесение 162 исков об их изъятии, выявлено свыше 100 бесхозных участков общей площадью 9 га. с кадастровой стоимостью около 2 млрд. тенге, а также установлены факты вручения предписаний собственникам 66 неиспользуемых земель с нарушением разумных сроков.

Выявлены факты предоставления 43 земельных участков в обход процедуры торгов и оплаты соответствующих платежей при изменении целевого назначения, что привело к потерям бюджета на сумму 800 млн. тенге(более $2 млн).

Также отмечено, что из 17 исковых заявлений, внесенных Управлением контроля и качества городской среды в суды города, 7 – инициировано по требованию прокуратуры.

Кроме того, по представлению прокуратуры доначислен 10-кратный налог на землю в размере 190 млн тг(более $545 тыс.) за неиспользование участков, находящихся на территории города, по целевому назначению.

По итогам коллегии прокурор города поручил провести досудебные расследования по каждому факту злоупотребления полномочиями, повысить доверие населения к деятельности земельной комиссии при акимате города, в т.ч. путем разъяснения гражданам оснований и причин отказа в предоставлении земельных участков ответственными должностными лицами.

Местным исполнительным и уполномоченным госорганам даны рекомендации по обеспечению законности в земельной сфере.