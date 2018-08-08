Ашхабад стал первым городом-миллионником в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Население столицы Туркменистана города Ашхабада превысило 1 млн человек. Об этом на правительственном совещании по видеосвязи заявил мэр города Шамухаммет Дурдылыев, сообщает госинформагентство.

В связи с этим он вынес предложение о территориальном расширении границ Ашхабада.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал предложение по расширению административно-территориальных границ столицы на рассмотрение Меджлиса.

Позднее, в газете «Нейтральный Туркменистан» было опубликовано постановление Меджлиса о вопросах административных территорий этапов (районов) города Ашхабада.

Сейчас в городе насчитывается шесть этрапов. Два из них, Абаданский и Рухабатский, вошли в состав столицы в 2013 году. Новые этрапы были созданы из земель, ранее относившихся к Ахалскому велаяту (области). Арчабильский этрап в современном виде создали в 2015 году, объединив Чандыбильский и Арчабильский этрапы, а также часть территории Абаданского этрапа.

В 2012 году была проведена перепись населения страны, результаты которой не опубликованы до этого времени. В настоящее время сайт МИД Туркменистана сообщает, что население Туркменистана составляет более 6,2 млн человек.