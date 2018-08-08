РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Международные резервы Казахстана превысили $87,6 млрд

CA-NEWS (KZ) - Объем международных резервов Казахстана в июле 2018 года по сравнению с июнем уменьшился на 0,61%, с декабрем 2017 года - на 1,58%, составив $87,668 млрд, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным национального банка РК, объем валовых международных резервов Казахстана в июле увеличился на 2,62% (с начала этого года - на 0,46%), до $30,886 млрд, в том числе объем чистых международных резервов увеличился на 2,67% (+0,51%), до $30,388 млрд.

Объем активов национального фонда РК составил $56,782 млрд, уменьшившись на 2,29%(-2,66%). Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил $18,09 млрд, продемонстрировав в предыдущем месяце рост на 5,41% (с декабря прошлого года - снижение на 0,86%). Объем активов в золоте уменьшился на 1,07% (+2,39%), до $12,796 млрд.

print
  • В Казахстане назначили нового министра обороны
  • В Павлодарской области погибла 3-х летняя девочка из-за того что на нее упал аквариум
  • Школы не могут требовать от родителей справку с места работы, - вице-министр образования и науки Казахстана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×