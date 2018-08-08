Международные резервы Казахстана превысили $87,6 млрд

CA-NEWS (KZ) - Объем международных резервов Казахстана в июле 2018 года по сравнению с июнем уменьшился на 0,61%, с декабрем 2017 года - на 1,58%, составив $87,668 млрд, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным национального банка РК, объем валовых международных резервов Казахстана в июле увеличился на 2,62% (с начала этого года - на 0,46%), до $30,886 млрд, в том числе объем чистых международных резервов увеличился на 2,67% (+0,51%), до $30,388 млрд.

Объем активов национального фонда РК составил $56,782 млрд, уменьшившись на 2,29%(-2,66%). Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил $18,09 млрд, продемонстрировав в предыдущем месяце рост на 5,41% (с декабря прошлого года - снижение на 0,86%). Объем активов в золоте уменьшился на 1,07% (+2,39%), до $12,796 млрд.