Душанбе призвали остановить «порочную» кампанию против семей активистов

CA-NEWS (TJ) - Международные правозащитные организации призвали власти Таджикистана снять «политически мотивированный» запрет на выезд, введенный в отношении членов семьи независимой таджикской активистки, и покончить со своей «порочной кампанией» в отношении родственников диссидентов.

Семь правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch (HRW), заявили 7 августа, что на прошлой неделе в аэропорту Душанбе силовики сняли с рейса родственников Шабнам Худойдодовой. 10-летняя дочь Худойдодовой, престарелая мать и брат направлялись в Европу для воссоединения с активисткой, заявили правозащитники.

«Шокирует та жестокость, которую власти Таджикистана проявили в отношении 10-летней девочки и ее родственников просто за мирную критику ее матери в адрес правительства, — говорит Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азией в опубликованном заявлении. — Им следует разрешить немедленно покинуть Таджикистан, не опасаясь возмездия».

В заявлении группа говорит, что данный шаг является очередным в серии предпринятых властями мер в отношении семьи Худойдодовой, которые включали жестокие нападения на ее дочь и других родственников. В заявлении отмечается, что власти Таджикистана регулярно задерживают, угрожают либо запрещают выезд из страны членам семей других проживающих за рубежом таджикских оппозиционных активистов.