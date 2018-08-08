Госсекретарь Казахстана заявила о намерении укреплять сотрудничество с Ираном

CA-NEWS (KZ) - осударственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова встретилась с послом Исламской Республики Иран в Казахстане Моджтабой Дамирчилу, передает informburo.kz.

Абдыкаликова подчеркнула, что благодаря тесному и доверительному диалогу лидеров двух стран казахстанско-иранские отношения вышли на качественно новый уровень, и отметила, что очередная их встреча состоится уже на этой неделе в рамках пятого Каспийского саммита.

«Мы придаём важное значение расширению и укреплению торгово-экономического сотрудничества с Ираном», – сказала госсекретарь.

Принятая в 2016 году программа индустриально-инновационного и торгово-экономического сотрудничества включает 48 проектов на сумму $1,38 млрд и охватывает такие сферы, как сельское хозяйство, транзит и логистика, недропользование и промышленность.

«Товарооборот за январь-май 2018 года составил $251,4 млн, что на 41,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт вырос на 36,1% и составил 207,2 млн долларов, импорт увеличился на 76% и составил $44,2 млн», – сообщила Гульшара Абдыкаликова.

Госсекретарь Казахстана отметила, что временное соглашение по образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, направленное на установление преференциального торгового режима и основанное на нормах ВТО и международного права, создаст стабильные условия и правила взаимной торговли между Казахстаном и Ираном.

«Мы видим большой задел для развития сотрудничества в транзитно-транспортной, сельскохозяйственной сферах, а также в области недропользования», – сказала Абдыкаликова во время беседы с послом.

Посол Ирана Моджтаба Дамирчилу завершает свою дипломатическую миссию в Казахстане. Госсекретарь поблагодарила его за вклад в развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества между государствами и пожелала успехов на новой должности.