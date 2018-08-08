Экс-главу МИД Великобритании призвали извиниться за шутку о мусульманках

CA-NEWS (CA) - Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон отказался извиняться за шутку про женщин в исламской одежде, хотя этого требовал от него председатель Консервативной партии, сообщает Би-би-си.

Джонсон попал под волну критики после того как заявил, что мусульманки в бурках, закрывающих голову и лицо, «похожи на почтовые ящики» и сравнил их с грабителями банков.

Критики посчитали ремарки Джонсона оскорбительными и провокационными. Однако источник, близкий к Джонсону, в комментарии Би-би-си сказал, что бывший глава МИД просто выразил свои взгляды на сложный вопрос, и критиковать его за это просто нелепо.

«Мы не должны должны попадать в ловушку отказа от обсуждения сложных тем. Мы должны говорить об этом. Если мы не будем защищать либеральные ценности, то мы просто пляшем под дудку реакционеров и экстремистов», - сказал источник.

Остроты Джонсона в статье для газеты Daily Telegraph вызвали возмущение мусульманских групп, некоторых коллег Джонсона по партии и лейбористской оппозиции. Бывший советник премьер-министра Кэмерона и основатель НКО «Форум консервативных мусульман» Лорд Шейх предположил, что Джонсон использует мусульманский вопрос, чтобы удовлетворить свои амбиции и занять пост главы партии тори. «Это шутка, но очень, очень бесвкусная», - сказал он в эфире радио Би-би-си, добавив, что у бывшего главы британского МИД странное чувство юмора.

Председатель Консервативной партии Брэндон Льюис в Twitter потребовал от Джонсона извиниться перед мусульманами.

Бывшая председательница партии и первая женщина-мусульманка в британском парламенте леди Саида Варси поддержала Льюиса и потребовала принять дисциплинарные меры против Джонсона, если тот не извинится. Шутку Джонсона она назвала оскорбительной и намеренно провокационной, но очень хитрой в политическом смысле.

По словам леди Варси, обсуждать вопрос исламской одежды следует в серьезном ключе вместо того, чтобы пытаться привлечь к себе внимание и получить эфирное время.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с телеобращением, посвященным словам экс-главы МИДа Бориса Джонсона, передает Sky News. Она также призвала бывшего члена кабмина публично принести извинения.

Она подчеркнула, что слова экс-министра и члена палаты общин носят оскорбительный характер. «Слова, которые использовал Борис для описания внешности людей, без сомнения, были оскорбительны. Так что я согласна с Брендоном Льюисом. Важно, что мы верим в то, что люди имеют право на выражение своей религии, и, в случае с женщинами, носящими бурку и никаб, выбирать то, как они одеваются», - сказала премьер.

Что сказал Джонсон?

В своей колонке для Daily Telegraph Джонсон, в июле покинувший пост министра иностранных дел и обвинивший премьера Терезу Мэй в нерешительности при выработке стратегической линии в отношении переговоров с Европейским Союзом, комментировал недавно вступивший в силу в Дании запрет на ношение одежы, закрывающей лицо.

Он считает, что имеет полное право ожидать, что женщины, которые приходят к нему на встречу, будут общаться с ним с открытым лицом, и университеты имеют право на такой же подход в случае, если студентка придет на учебу в костюме грабителя банков.

«Если вы скажете мне, что бурка - это инструмент подавления, я с вами соглашусь. Если вы скажете, что странно и агрессивно ожидать, что все женщины будут закрывать свои лица, то я соглашусь полностью и добавлю, что не смог найти соответствующих предписаний в Коране. Я даже пошел бы дальше и сказал бы, что глупо, когда люди решают ходить по улице в костюме почтового ящика», - пишет бывший глава МИД.

Кроме того, Джонсон высказался за введение дресс-кода в частных компаниях и правительственных ведомствах. Однако, по его мнению, законодательный запрет на бурки в общественных местах, как в Дании, был бы излишним и сыгрыл бы на руку радикалам, говорящим о «столкновении цивилизаций» востока и запада.