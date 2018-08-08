Туркменистан готовится к председательству в СНГ

CA-NEWS (TM) - Туркменистан готовится к председательству в СНГ в 2019 году, говорится во вторник, 7 августа в сообщении правительства страны.

Напомним, 28 сентября этого года в Душанбе состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ, после чего председательство в Содружестве перейдет от Таджикистана к Туркменистану. В этой связи уже подготовлен и представлен на рассмотрение президента страны проект Концепции председательствования Туркменистана в СНГ.

Как отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, принимая на себя председательство в Содружестве в 2019 году, будет и далее содействовать развитию конструктивного многовекторного партнерства на пространстве СНГ.

По словам главы государства, сотрудничество в рамках Содружества было и остаётся одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, и туркменская сторона сделает всё необходимое для того, чтобы деятельность уставных органов и профильных структур СНГ в предстоящий период была эффективной.

Туркменистан уже председательствовал в СНГ в 2012 году.