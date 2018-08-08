- Туркменистан, политика
- 13:24, 08 августа 2018
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CA-NEWS (TM) - Туркменистан готовится к председательству в СНГ в 2019 году, говорится во вторник, 7 августа в сообщении правительства страны.
Напомним, 28 сентября этого года в Душанбе состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ, после чего председательство в Содружестве перейдет от Таджикистана к Туркменистану. В этой связи уже подготовлен и представлен на рассмотрение президента страны проект Концепции председательствования Туркменистана в СНГ.
Как отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, принимая на себя председательство в Содружестве в 2019 году, будет и далее содействовать развитию конструктивного многовекторного партнерства на пространстве СНГ.
По словам главы государства, сотрудничество в рамках Содружества было и остаётся одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, и туркменская сторона сделает всё необходимое для того, чтобы деятельность уставных органов и профильных структур СНГ в предстоящий период была эффективной.
Туркменистан уже председательствовал в СНГ в 2012 году.