В Узбекистане проводится международный фестиваль макома

CA-NEWS (UZ) - Международный фестиваль макома пройдёт в начале сентября этого года на родине Амира Темура, на юге Узбекистана в древнем городе Шахрисабз.

Как сообщили в Министерстве культуры Республики Узбекистан, новый международный фестиваль будет призван популяризировать древнейшую уникальную разновидность вокально-инструментальной музыки, появившуюся на территории современной Центральной Азии ещё в доисламскую эпоху.

Маком в узбекской и таджикской музыке представляет большой вокально-инструментальной цикл или своеобразную сюиту из 20-45 инструментальных и вокальных частей. Как правило, всегда исполняется композиция из 6-ти макомов, образующих шашмаком, который по продолжительности сравним с европейской оперой.

"Центральноазиатскую оперу" всегда исполняли как мусульмане, так и иудеи. Специалисты считают, что до начала ХХ века ее главными носителями были бухарские евреи, благодаря которым начиная с 70-х годов прошлого столетия, с началом эмиграционных потоков, шашмаком стал популярен в США, Израиле и других странах. В 2003 году шашмаком был признан ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия человечества.

Местом проведения нового международного фестиваля не случайно выбран Шахрисабз. Если маком представляет собой одну из объединяющих Центральную Азию культурных традиций, то этот зеленый город, а именно так переводится его название, с древних времен был важным связующим звеном на Великом шелковом пути, связывающих Восток с Западом. Особого расцвета он достиг в эпоху Темура, который собрал здесь много искусных мастеров, которые возвели немало дворцов, мечетей и мавзолеев, являющихся сегодня архитектурными памятниками древности. Город признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.