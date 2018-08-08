Военное столкновение на пространстве СНГ между НАТО и РФ, надеюсь, не случится никогда, - спецпредставитель Путина

CA-NEWS (CA) - Военное столкновение на пространстве СНГ между НАТО и РФ, надеюсь, не случится никогда, заявил спецпредставитель президента и экс-министр обороны Сергей Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, на территории СНГ происходит геополитическое противостояние, а инфраструктура НАТО приближается к границам России.

«Противостояние на пространстве СНГ геополитическое есть, конечно, отрицать это было бы глупо и наивно, и нечестно просто. Но военное столкновение на пространстве СНГ между НАТО и РФ — я все-таки не вижу таких перспектив и надеюсь, что этого не случится никогда», - отметил он.

Иванов подчеркнул, что размещение Североатлантическим альянсом систем ПРО в Польше и Румынии создает военную угрозу для России.

«Хотя инфраструктура НАТО медленно, но верно приближается к нашим границам, это очевидный факт. Когда мы спорим с нашими натовскими коллегами, они говорят: Россия проводит агрессивную политику. Я говорю, а в чем она агрессивная? Я уж не говорю о бреде сивой кобылы в виде обвинений о планах нашего нападения на Прибалтику. Я понимаю, для чего они нужны, я прекрасно понимаю: если Прибалтика не будет орать, что ее сегодня-завтра захватит коварная Россия, им денег не дадут. Это я прекрасно понимаю, но по сути-то это ахинея. Польша, Румыния, приближение системы ПРО к нашим границам — это, конечно, прямая военная угроза. Против этого мы всегда выступали и будем выступать», - рассказал Иванов.

«А что касается пространства СНГ, это независимые государства, мы должны уважать их выбор. Если кто-то из них захочет вступить в НАТО и НАТО это одобрит, это очень плохо, но помешать этому Россия не сможет. А как мы помешаем?», - заключил он.