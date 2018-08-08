В Казахстане ломбарды будут фотографировать лица людей сдающих имущество

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и другие страны СНГ часто становятся или рынком сбыта, или транзитной территорией. Несколько совместных операций позволили ликвидировать ряд транснациональных преступных группировок, однако отсутствие единой международной базы данных о зарегистрированных транспортных средствах значительно усложняет поиск угнанных автомобилей, сообщает 24.kz.

После заседания глава МВД в РК Калмуханбет Касымов остановился на криминогенной обстановке в стране. Министр отметил, что 20% всех краж связаны с мобильными телефонами и автомобильными запчастями. Ценные вещи легко сбываются в многочисленных ломбардах, которые, по словам министра, практически не контролируются.

«Ломбарды работали у нас безо всяких законных оснований. Стали местом сбыта краденого имущества. Получается, совершил кражу и тут же сдал это имущество. Мы внесли изменения в закон, в мае он принят. В соответствии с ним Министерство нацэкономики разрабатывает положение о ломбардах, и мы их обяжем фотографировать, снимать, как в Германии. Паспорт требовать, документы человека, который сдает ему это имущество в залог. Тогда у преступников не будет оснований сдавать имущество в эти места», - отметил Касымов.