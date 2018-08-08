Студентам-договорникам разрешили оплачивать учебу поэтапно в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Студенты-договорники, согласно поручению министра образования и науки Таджикистана, данному приемным комиссиям ВУЗов, отныне могут вносить оплату за учебу поэтапно, сообщает ТаджикТА в среду, 8 августа.

«В ходе встречи с ответственными секретарями приемных комиссий ВУЗов министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид заявил о разрешении студентам, которые обучаются на договорной основе, вносить оплату за учебу поэтапно», - сообщает пресс-центр министесртва.

Данное поручение министра также касается лицеев, общеобразовательных школ, колледжей с платным обучением.

Глава ведомства также поручил ежедневно с 7 часов утра начинать прием документов претендентов на учебу и заканчивать работу с последним посетителем.

Общеобразовательные школы Таджикистана в текущем году закончили около 125 тыс. выпускников, – из которых более 57,5 тыс. – девушки.

По данным Национального центра тестирования, централизованные вступительные экзамены для поступления в ВУЗы и СУЗы сдавали 82 тыс. абитуриентов, 22 тыс. из которых не набрали необходимое количество баллов.

Абитуриенты, не набравшие необходимое количество баллов, не допущены на распределительный этап, который проводится сегодня Национальным центром тестирования.