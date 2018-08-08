«Билайн» проиграл суд Налоговому комитету Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Высший экономический суд Таджикистана решил спор между мобильной компанией «Билайн» и Налоговым комитетом в пользу последнего, сообщает «Sputnik Таджикистан».

На этот раз на заседании был рассмотрен иск мобильного оператора, посчитавшего штраф налогового ведомства завышенным и несправедливым. При этом ранее компания уже пыталась оспорить в суде требования о выплате миллионов долларов в качестве неуплаченных налогов, но потерпела фиаско. Сотовый оператор обращался с иском в Экономический суд города Душанбе с требованием аннулировать данное решение, но заявление было отклонено. «Билайн» также обращался в Высший экономический суд, который также поддержал решение первой судебной инстанции и вновь вынес решение не в пользу компании.

В пресс-службе сотового оператора представители компании отказались комментировать эту новость, отметив, что пока сотрудникам запрещено говорить на эту тему.

Напомним, в конце января прошлого года председатель Налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода заявил о наличии у сотового оператора многомиллионных долгов.

Дочерняя компания «ВымпелКом» - «Таком», которая работает в Таджикистане под брендом «Билайн Таджикистан», оказалась должна 151,3 миллиона сомони ($16 млн). Однако, как заявили представители «Билайна», на самом деле компанию обязали выплатить много больше озвученной суммы — 354 миллиона сомони ($45 млн).