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  8 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана провел заседание совета по взаимодействию с ОЭСР

CA-NEWS (KZ) - Сегодня в здании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета по взаимодействию с Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), сообщает пресс-служба правительства.

В ходе заседания обсуждены перспективы реализации новых совместных проектов на 2019–2020 гг., а также вопросы подписания Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Кроме того, рассмотрен вопрос участия Казахстана в Неделе Евразии 2018, который пройдет в г. Париж в ноябре текущего года.

На сегодня имеются 8 проработанных проектов по сотрудничеству с ОЭСР и 2 проекта, находящиеся на стадии проработки. Среди них проекты по повышению конкурентоспособности и привлечению прямых иностранных инвестиций в отрасль недропользования, цифровизации, туризма и другие. Казахстан с целью совершенствования антикоррупционного законодательства и принимаемых мер, с 2004 года участвует в субрегиональной программе ОЭСР - Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией.

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