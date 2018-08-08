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  8 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Гиссаре выявлены 24 новых ВИЧ-инфицированных

CA-NEWS (TJ) - 24 новых ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в городе Гиссаре с начала текущего года, сообщает «Авеста» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

В этом году в Центре профилактики ВИЧ в Гиссаре обследование на ВИЧ прошли 8 тыс. 798 местных жителей, в результате чего выявлены 24 новых ВИЧ-инфицированных.

По данным ведомства, в период с 2015 по 2018 года в городе Гиссаре было зарегистрировано 335 ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, 90 из которых скончались.

Из общего количества ВИЧ-инфицированных в Гиссаре 33 составляют дети во возрасте до 16 лет, которые на регулярной основе получают необходимые медикаменты и денежную помощь.

С целью реализации постановления правительства Таджикистана «О правилах проведения обязательного медобследования брачующихся лиц», в Центре здоровья Гиссара бесплатное медицинское обследование прошли 2 тыс. 113 человек.

Среди них был выявлен один ВИЧ-инфицированный, двое больных туберкулезом и один больной гепатитом.

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