В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией японского банка

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Японского банка международного сотрудничества (JBIC), сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества и диверсификации партнерства. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в нефтегазовой, химической и индустриальной областях, а также в электроэнергетике и на транспорте.

Представители Японского банка международного сотрудничества выразили заинтересованность в интенсификации двустороннего сотрудничества и заявили о готовности принимать активное участие в реализации проектов в Туркменистане.