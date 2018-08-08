Министерство энергетики Казахстана запретило ввоз бензина АИ-92 из России

CA-NEWS (KZ) - В министерстве энергетики Казахстана заявили, что на рынке наблюдается переизбыток бензина марки АИ-92. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы ведомства Болат Акчулаков, передаёт BNews.kz.

«У нас сегодня в стране после завершения модернизации НПЗ наблюдается переизбыток бензина. В основном это АИ-92. И запрет предусмотрен двусторонним соглашением между Казахстаном и Россией в рамках ЕАЭС», - отметил Болат Акчулаков.

В этой связи министерство энергетики приняло решение о запрете ввоза бензина из России.

«Такое решение принято из-за переизбытка бензина. Все потребители ощущают – цена не растёт, она ниже уровня января или даже декабря прошлого года. Сейчас приказ находится на согласовании, регистрации в Министерстве юстиции. Я ожидаю, что он выйдет 10 августа, когда последние замечания устранят», - сказал спикер.

По словам вице-министра энергетики, соглашение с Россией об объёмах поставки ГСМ было подписаны, когда в Казахстане был глубокий дефицит топлива.

«Исторически Казахстан завозил порядка 900 тыс тонн высокоотанового бензина, порядка 400 тыс дизтоплива и 250-270 тыс тонн авиакеросина. После того, как модернизировали заводы, у нас потребности в импортном АИ-92 нет, поэтому мы и собираемся вводить запрет на ввоз. Наших коллег российских предупредили и они не против этого и не расценивают это как ограничение. Наоборот, они считают, что смогут эти объёмы нефтепродуктов продать на третьи рынки, взимая пошлину, что ещё выгоднее. Запрет касается только поставок железнодорожным транспортом. Возможно, какие-то объёмы будут завозиться автомобильным транспортом в приграничных областях, но больших поставок не будет», - добавил он.