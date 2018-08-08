Иностранцам из стран со «сменой режима» упростят выдачу российского паспорта

CA-NEWS (CA) - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который дает президенту полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Инициатива оформлена в виде поправок к закону «О гражданстве Российской Федерации» и зарегистрирована Госдумой 7 августа.

Соответствующие поправки предлагается внести в действующий федеральный закон «О гражданстве РФ».

«Предоставление такого права президенту РФ позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство.

«Практика применения ч.7 ст.14 федерального закона «О гражданстве РФ» в отношении граждан Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке, показала, что существующее требование о наличии у участников Государственной программы регистрации по месту жительства является препятствием для приобретения ими российского гражданства», - отмечается в пояснительной записке.

Законопроект отдельно предусматривает упрощение приема в российское гражданство для участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Если закон примут, они смогут подавать заявление на получение гражданства по месту пребывания в выбранном ими для проживания регионе, даже если проживают на территории России менее пяти лет, не имеют источника средств к существованию, а также не владеют русским языком, — такие требования сейчас предусмотрены ст. 13 закона о гражданстве России (№ 62-ФЗ). Поправки об упрощенном порядке делают их необязательными к исполнению.

При оформлении участником госпрограммы разрешения на временное проживание в РФ или вида на жительство иностранцы обязаны пройти медосвидетельствование, по результатам которого выдается документ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, уточняется в пояснительной записке.

Иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, что является необходимой мерой в целях обеспечения безопасности РФ в условиях возрастающей террористической угрозы.

Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении трех месяцев после его официальной публикации.