Приговор экс-замакиму Риддера, сбившего насмерть подростка, оставили без изменений

CA-NEWS (KZ) - Восточно-Казахстанский областной суд оставил без изменений приговор Риддерского городского суда в отношении экс-замакима Риддера Бауржана Курманбаева, передаёт YK-news.kz.

«Дело поступило к нам по апелляционному ходатайству. Поставлен вопрос об увеличении меры наказания», — сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда Кайрат Чакпантаев.

Ранее 28 июня Риддерский городской суд признал Курманбаева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил ему наказание в виде года лишения свободы.

Напомним, вечером 15 апреля заместитель акима города Риддер Бауржан Курманбаев в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть молодого человека. В момент трагедии в салоне авто также находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.