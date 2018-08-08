В Монголии еще $200 млн планируют инвестировать в строительство железной дороги

CA-NEWS (MNG) - 8 августа на очередном заседании кабинета министров был обсужден и утвержден вопрос об активизации проекта строительства железнодорожной линии «Таван толгой-Гашуун сухайт», об этом сообщил министр дорожно-транспортного развития Ж.Бат-Эрдэнэ, передает Montsame.

Министр транспорта также отметил, что средства, необходимые для реализации проекта, будут привлечены через компанию «Железная дорога Таван толгой» (ЖДТ), которая была создана на основе правительственного решения от 9 июля с 49% частным капиталовложением. Кроме того, компания «Эрдэнэс-Таван толгой» планирует инвестировать в компанию ЖДТ. Объем инвестиции составит 17-34% от общей государственной доли компании ЖДТ.

«В настоящее время компания «Монгольская железная дорога» инвестировала $279 млн. В целях активизации работы проекта планируется инвестировать дополнительные средства в размере $100-200 млн», - отметил министр Бат-Эрдэнэ.