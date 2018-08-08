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  8 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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И.о. заместителя главы Госкомтуризма Узбекистана назначен 23-летний студент
Предыстория: Президент Узбекистана в шутку предложил студенту руководящую должность в министерстве

CA-NEWS (UZ) - И.о. заместителя председателя Госкомтуризма Республики Узбекистан стал Акбаров Саидакбархон Тохир угли, сообщила пресс-служба ведомства.

Кандидатура на эту должность была предложена президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе совещания 29 июня в Алмазарском районе после того, как Акбаров Саидакбархон во время своего выступления дал практические предложения по развитию туризма в Узбекистане.

В Госкомтуризма Акбаров будет заниматься вопросами развития молодежного туризма, внедрения инновационных идей и смарт туризма, а также совершенствования образовательных услуг в этой сфере.

Акбаров Саидакбархон является студентом 4-ого курса Международного Вестминстерского Университета в Ташкенте, факультет бизнес-управления. Несмотря на свой юный возраст имеет опыт предпринимательской деятельности в сфере образования и повышения квалификации. Входит в состав молодых предпринимателей Союза Молодёжи, говорится в сообщении.

С 2013 года по 2018 год управлял сетью образовательных центров. Также занимался разработкой программы онлайн образования, с которой участвовал в конкурсе по привлечению инвестиций из фонда ИБР.

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