В Астане состоялось 4-е заседание министров туризма Тюркского совета

CA-NEWS (KZ) - В Астане прошло 4-е заседание министров туризма Тюркского совета. В спектр обсуждений вошли такие вопросы, как развитие сферы туризма, включая развитие отношений с Узбекистаном, Туркменистаном и Китаем. Упрощение бюрократических процедур среди тюркоязычных государств, а также укрепление отношений со Всемирной туристской организацией ООН, передаёт BNews.kz.

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Ахмет Халюк Дурсун, статс-секретарь министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Бактыбек Секимов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в Республике Казахстан Рашад Мамадов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Турция в Республике Казахстан Невзат Уянык.

«Экономический эффект туризма на практике Казахстан ощутил в период проведения ЭКСПО, когда сюда приехало более семи млн посетителей, общий поток увеличился на 25 %. Внутренний туризм составил около 6 млн посетителей. Каждый оставил в экономике страны средства за посещение, - сказал министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы.

Помимо этого, организованы переходы для туристских групп на казахстанско-кыргызской госгранице с 1 июля по 30 сентября. Также с 1 июля запущена регулярная вертолётная экскурсия и авиаперевозка иностранных и национальных туристов казахстанских операторов на пик Хан-Тенгри. Ведётся работа с Узбекистаном, по подписанию соглашения о взаимных признаний визовых режимов в облегчении пересечения границ иностранными туристами по туристским продуктам Шелкового пути, отмечается в статье.

3 сентября в Кыргызстане пройдёт саммит глав государств Тюркского совета. Министр предложил утвердить совместный турпродукт Великого Шелкового пути и совместно его продвигать на международных выставках.

«Мы можем также проработать вопрос взаимного признания визового режима для иностранных туристов по утверждённым Тюркским советом туристическим маршрутам Шелкового пути. Внедрение такого механизма по сути станет аналогом Шенгенской визы, но только туристского назначения. Совместно мы можем предоставить туристам незабываемые впечатления от экотуризма по древним историческим городам, в том числе по Туркестану и святым местам, как мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, - заключил министр.

По завершении мероприятия министры приняли доклад 13-го совещания рабочей группы, а также протокол 4-й встречи министров туризма.