Режиссер снимавший в Ашхабаде сериал для Netflix назвал его «городом мертвых»

CA-NEWS (TM) - Кинорежиссер Дэвид Фарриер (David Farrier) недавно посетил столицу Туркменистана — Ашхабад, город «призванный справиться с чем угодно», пишет британское издание The Guardian.

«Прогуливаясь по Ашхабаду, ослепленный океанским мрамором, я чувствовал себя ужасно одиноким», - говорит Дэвид Фарриер.

Столица Туркменистана, с неистовой сухой и жаркой погодой, расположенная посреди пустыни. Ашхабад также имеет рекорд Гиннесса по самой высокой плотности зданий, сделанных из белого мрамора.

«Я приехал в Туркменистан, чтобы снимать документальный сериал для Netflix под названием «Темный турист» («Dark Tourist») о необычных туристических направления. Мне рассказали, что Туркменистан является «новой Северной Кореей», местом назначения для смелого путешественника».

Туркменистан не совсем принимает свободную прессу, поэтому, когда я въехал в страну в сентябре прошлого года, я сделал это под видом спортивного репортера. В Туркменистане должны были пройти Азиатские игры в закрытых помещениях.

Туркменистан имеет четвертые по величине в мире запасы природного газа, больше, чем Соединенные Штаты. Но большая часть населения за пределами столицы живет в нищете. Была причина, по которой нам не разрешали покидать пределы города: это испортило бы иллюзию. Прогуливаясь по Ашхабаду, ослепленный океанским мрамором, я чувствовал себя ужасно одиноким. Здесь было очень, очень тихо. Я понимал, почему местные жители называли Ашхабад «городом мертвых», отмечает Дэвид Фарриер.

Улыбающееся изображение президента Гурбангулы Бердымухамедова было на первой полосе газеты, которую вы видите в самолете. В торговых центрах продаются его плакаты в рамке, которые можно повесить на стену спальни. Это город, где не допускается политическое инакомыслие. Угнетение пронизывает все стороны жизни: в рамках подготовки к играм чиновники насильственно убрали кондиционеры из многоквартирных домов, заявив, что они являются бельмом на глазу, оставляя жителей бороться с температурами в более 40C.

«Я видел трещины на фасаде «нормальности». Это был новый город, который не знал, как справиться со всем, что не было запланировано. Наша команда испытала это всю неделю - простая прогулка по Олимпийской деревне была чревата разочарованием и бессмысленной бюрократией. Руководство направляло нас туда, куда они хотели, чтобы мы пошли. Было запрещено покидать пределы города. Общественный транспорт не имеет смысла», - заключил кинорежиссер.