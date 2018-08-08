Глава МВД Таджикистана написал пьесу о судьбе молодого юноши, завербованного ИГ в Сирии

- Таджикистан, общество
- 16:48, 08 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода написал пьесу «Дили модар» (Сердце матери). В основе спектакля история студента Хуршеда, который покинул родных и отправился в Сирию, где присоединился к террористической группировке «Исламское государство», сообщает радио «Озоди».
Постановка открывается отрывком из известной притчи о влюбленном юноше, который по требованию возлюбленной вырывает сердце матери и приносит его в доказательство своей любви к девушке.
Главная героиня не выдерживает страданий и отправляется в Сирию на поиски своего сына. Она находит его, но погибает от его же рук. Хуршед осознает, что натворил, но уже поздно что-то исправить.
Режиссером-постановщиком спектакля стал Курбон Собир, а главную роль, матери, в постановке сыграет артистка Государственного академического драматического театра имени Абулкасима Лохути Марьям Исаева.
«Дили модар» - не первое произведение Рамазона Рахимзода. Он пишет стихи под псевдонимом Нихони, которые не раз удостаивались творческих премий. В прошлом году на стихи Рамазона Рахимзода была создана песня о президенте Эмомали Рахмоне, которую исполнили таджикские поп-звезды.
Весной прошлого года глава МВД Таджикистана потребовал от каждого сотрудника правоохранительных органов раз в месяц посещать театр.