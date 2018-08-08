Акимат Алматы предлагает местным жителям выбрать улицы для ремонта

CA-NEWS (KZ) - Акимат Алматы предлагает местным жителям внести предложения по ремонту улиц и тротуаров, сообщает официальный представитель акимата города Тимура Базарбаева на своей странице в Facebook.

«В 2019 году мы рассчитываем обновить еще более 150 километров городских дорог. По принципу полицентричности зайдем во все районы города. Будем делать упор и на нижнюю часть Алматы. И мы рассчитываем на вас, алматинцы! Акимат Алматы ждет ваших конкретных предложений. Где, по вашему мнению, необходимо отремонтировать дорогу или проложить новый тротуар? Заявки принимаются вплоть до конца сентября этого года. Отправляйте информацию нам на специальный электронный ящик zhol.almaty@a-a.kz с пометкой «Нужен ремонт дороги» или «Нужен тротуар», - отмечается в сообщении.

По данным акимата, за последние три года в Алматы отремонтировали 524 улицы общей протяженностью порядка 500 километров.