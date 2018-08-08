Появилось видео задержания акима района Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции опубликовало видео задержания акима Ордабасинского района Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

Подробности дела в отношении акима Ордабасинского района Туркестанской области сообщили в ходе брифинга в АДГСПК. «В Антикоррупционную службу Туркестанской области обратился представитель одной из частных организаций с заявлением о неправомерных действиях этого акима. Согласно доводам, в апреле частная организация, в которой работает заявитель, стала победителем по госзакупкам на общую сумму 2,2 миллиона тенге (около $6 тысяч). В ходе выполнения работ по благоустройству подозреваемый предложил заявителю заключить дополнительный договор на общую сумму 2,1 миллиона тенге за счет сэкономленных бюджетных средств. На что последним было дано согласие», - сообщил подробности дела официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин.

«По окончании работ акимом Ордабасинского района создана волокита, связанная с перечислением бюджетных средств на счет организации. За беспрепятственное перечисление всей суммы за благоустройство прилегающей территории здания акимата района аким потребовал взятку в размере 200 тысяч тенге ($575) от представителя частной организации. В настоящее время аким полностью признал свою вину в совершении коррупционного преступления, раскаялся, изъявив желание о завершении в отношении него уголовного дела в порядке ускоренного досудебного расследования. В связи с этим, учитывая, что подозреваемый не представляет опасности для общества, он не был взят под стражу», - сообщил Нурлан Жахин.

По данным официального представителя АДГСПК, дело в отношении подозреваемого завершили в течение 10 суток, он предан суду. Напомним, по данным антикоррупционного ведомства, районный аким был задержан с поличным. Кроме того, АДГСПК опубликовало видео задержания руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что чиновник подозревается в получении от главы одного из крестьянских хозяйств Жамбылской области части взятки в размере двух миллионов тенге из ранее оговоренных $50 тысяч за оказание содействия в надлежащем оформлении земельного участка.