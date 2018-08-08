Таджикистан посетит премьер Госсовета КНР

CA-NEWS (TJ) - Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян планирует посетить Таджикистан. Об этом говорилось в ходе переговоров между первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана и послом КНР в РТ Юе Бином.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отношений Таджикистана и Китая в связи с предстоящим официальным визитом премьера госсовета Китая, г-на Ли Кэцяна», - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Отмечается, что визит должен состояться в октябре в рамках заседания глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.