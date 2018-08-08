РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан посетит премьер Госсовета КНР

CA-NEWS (TJ) - Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян планирует посетить Таджикистан. Об этом говорилось в ходе переговоров между первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана и послом КНР в РТ Юе Бином.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отношений Таджикистана и Китая в связи с предстоящим официальным визитом премьера госсовета Китая, г-на Ли Кэцяна», - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Отмечается, что визит должен состояться в октябре в рамках заседания глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

print
  • В Узбекистане зарегистрировано землетрясение с эпицентром в Кыргызстане
  • В Узбекистане с 1 января 2019 года планируют отменить выездную визу
  • В Казахстане стартовали учения спасателей «Каспий-2018»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×