РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Чиновнику в Алматы платили по $300 за незаконных гастарбайтеров

CA-NEWS (KZ) - В Алматы руководитель отдела управления занятости и социальных программ получал $300 за содействие в выдаче одного разрешения на привлечение иностранной силы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин, передает Tengrinews.kz.

«Следствием установлено что, в период с 13 по 21 апреля 2018 года подозреваемый способствовал положительному решению Комиссии по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для пятерых иностранных граждан, приглашенных на работу в частные организации. Сумма взятки за каждого иностранца была установлена в размере 300 долларов, которые были получены через посредника на системной основе», - сообщили в ведомстве.

По данным антикоррупционной службы, руководитель отдела управления занятости и социальных программ подозревается в получении взятки в общей сумме 1,5 тысячи долларов. В отношении него и посредника процессуальное задержание не применялось в связи с полным признанием подозреваемыми своей вины.

print
  • Из Грузии пытались вывезти в Узбекистан подделки медикаментов для больных гемофилией
  • В Узбекистане с 1 января 2019 года планируют отменить выездную визу
  • В Узбекистане проводится международный фестиваль макома
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×