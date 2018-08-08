Чиновнику в Алматы платили по $300 за незаконных гастарбайтеров

CA-NEWS (KZ) - В Алматы руководитель отдела управления занятости и социальных программ получал $300 за содействие в выдаче одного разрешения на привлечение иностранной силы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин, передает Tengrinews.kz.

«Следствием установлено что, в период с 13 по 21 апреля 2018 года подозреваемый способствовал положительному решению Комиссии по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для пятерых иностранных граждан, приглашенных на работу в частные организации. Сумма взятки за каждого иностранца была установлена в размере 300 долларов, которые были получены через посредника на системной основе», - сообщили в ведомстве.

По данным антикоррупционной службы, руководитель отдела управления занятости и социальных программ подозревается в получении взятки в общей сумме 1,5 тысячи долларов. В отношении него и посредника процессуальное задержание не применялось в связи с полным признанием подозреваемыми своей вины.