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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США опубликовали новый список облагаемых пошлинами товаров из Китая на $16 млрд

CA-NEWS (CA) - Соединенные Штаты с 23 августа начнут взимать пошлины в размере 25 процентов на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $16 миллиардов, сообщил Офис торгового представителя США во вторник, опубликовав окончательный список товаров, которые попадут под пошлины, передает Reuters.

Таким образом президент США Дональд Трамп пытается заставить Китай пойти на торговые уступки. В июле США обложили пошлинами китайские товары общей стоимостью $34 миллиарда. Китай пообещал реагировать на все новые тарифы США симметричными контрмерами.

Новый список, который содержит 279 наименований, затронет полупроводниковую продукцию из Китая, хотя многие из базовых чипов, используемые в этих товарах, производятся в США, Тайване и Южной Корее.

Пошлины в размере 25 процентов будут также применяться к широкому спектру китайской электроники, пластмасс, химикатов и железнодорожного оборудования - товары, которые, по данным Офиса торгового представителя США, относятся к стратегическому плану Made in China 2025, направленному на повышение конкурентоспособности Китая в высокотехнологичных отраслях.

Офис торгового представителя США исключил из первоначального списка несколько наименований после общественных слушаний, которые выявили, что пошлины в отношении этих товаров могут нанести «Cерьезный экономический ущерб».

В результате введения пошлин на китайский импорт объемом $16 миллиардов общая стоимость товаров, которые облагаются 25-процентными пошлинами, составит примерно $50 миллиардов.

После этого противостояние может набрать обороты: по словам Трампа, США готовы обложить пошлинами китайский импорт еще на сотни миллиардов долларов, если Пекин не уступит требованиям Вашингтона и продолжит принимать ответные меры.

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