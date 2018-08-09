Опубликован спецвыпуск программы «Тает лед» о погибшем казахском фигуристе Денисе Тене

CA-NEWS (KZ) - Известные фигуристы, тренеры и друзья Дениса Тена рассказали, каким они запомнили его, в фильме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина «Тает лёд» на телеканале «Матч!», передает «Казинформ».

Тренер Дениса Тена Елена Водорезова вспомнила, что, когда она впервые увидела его на катке, то спросила у его мамы, где тренируется юный спортсмен.

«Я увидела маленького смешного мальчишку, то ли из Японии... У нас таких не было. Он ничего не умел делать абсолютно, но он настолько был артистичный и самобытный – просто маленький алмазик появился. И после старта он приехал сюда (на каток ЦСКА. – Авт.) Я спросила у его мамы: «А где вы живёте, где катаетесь?». Оказалось, что они катаются на маленьких катках в магазинах. Это было маленькое чудо, которое хотело кататься, и появилось оно в той стране, где фигурного катания вообще не было», – рассказала Елена Водорезова,отметив фанатичную любовь Дениса к этому виду спорта.

Его одноклассник рассказал, что они в числе первых брал у Дениса автографы – после его самых первых побед на соревнованиях: эти автографы Денис ставил прямо в дневники своих друзей.

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспоминает, что Денис Тен всё схватывал налету, и легко ему давался не только спорт.

«Я была ошеломлена его талантом. У мальчика горели глаза, он моментально впитывал всё, что ему говорили или показывали. Великолепно он чувствовал ритм, музыку, зал. У меня было ощущение, что я со взрослым человеком, а не с ребёнком», – отметила Татьяна Тарасова.

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный постановщик Илья Авербух отметил, что очень волновался перед первой встречей с Денисом Теном.

«Мы встретились в Астане на шоу, которое я организовал, и пригласил на него Дениса. Признаться, я очень волновался, потому что это была первая наша встреча, и я не знал, чего ждать. Но эта стена рухнула сразу же, как только мы начали говорить. Он и его мама подошли ко мне, рассказали, что смотрели все выпуски «Ледникового периода», продюсером которого я являюсь. Каждая их фраза начиналась со слова: «Спасибо». Денис покорил меня своей простотой и исключительной интеллигентностью», – отметил Илья Авербух.

Друг Дениса Тена, известный актёр Санжар Мади отметил многогранность таланта погибшего фигуриста.

«Я спрашивал: «Что дальше?». Он отвечал, что хочет стать тренером, но для этого должен много учиться. Моя дочь каждый раз очень радовалась Денису, он располагал к себе, умел находить общий язык с детьми. Мы несколько раз обсуждали с ним его музыкальную карьеру, он показывал мне свои песни и композиции, я всегда поражался, насколько он многогранен», – отметил Санжар Мади.

Елена Водорезова подчеркнула, что Денис Тен много работал над собой и своей техникой, чтобы добиться славы для родной страны.

«Он гордился своей страной, хотел прославить её. Хотел, чтобы весь Казахстан влюбился в фигурное катание. Хотел брать медали для своей страны, – отметила тренер Дениса. – И ему всё это удалось».