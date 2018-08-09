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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Торговые представительства Монголии будут открыты за рубежом

CA-NEWS (KZ) - 8 августа на очередном заседании правительства, в ходе которого обсуждались 16 вопросов, было принято решение об открытии торговых представительств Монголии за рубежом, сообщает «Монголия Сейчас».

Члены кабинета министров пришли к решению о том, чтобы в период с 2018 по 2024 гг. открыть торговые представительства в Москве, Тяньзине (КНР), Сеуле (Южная Корея), Брюсселе.

Более подробную информацию представил министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар. По его словам, после перехода Монголии к демократии были упразднены некоторые торговые представительства за рубежом. И они только сейчас восстанавливаются.

«За последние годы наблюдается экономический рост страны. Тем не менее, для увеличения валютных резервов, рабочих мест и повышения зарплаты очень важно увеличение объёма экспорта страны», - отметил Цогтбаатар.

Он подчеркнул, что предприниматели малого и среднего бизнеса активно привлекают иностранных инвесторов и внедряют новые технологии. Поэтому в целях поддержки этих бизнесменов страна предоставит новые возможности доступа к рынкам зарубежных страны.

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