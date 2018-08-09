Фермеры в Дашогузе рассказали, что за невыполнение плана их обязали возместить недостачу за счет собственных средств

CA-NEWS (TM) - В северной области Туркменистана арендаторы, не сумевшие достигнуть плана по сбору урожая пшеницы, оказались в долгу перед государством и теперь обязаны возместить недостачу, указанного в контракте объема, за счет собственных средств, сообщает радио «Азатлык».

По словам фермеров в Дашогузе, в настоящее время арендаторов обязывают погасить задолженность. Фермеры, имеющие пенсионное обеспечение, обязаны погашать недостачу путем перечисления пенсионных средств на счёт государства, остальные, изыскивают средства различными способами, в том числе путем продажи собственного имущества.

Жители Дашогуза беседовали на условиях анонимности.

«Никто из моих знакомых не смог выполнить план. 90% арендаторов в области остались должны государству из-за невыполненного плана. Даже солома, оставшаяся от пшеницы вышла не качественной. Если соломы было бы достаточно, то можно было бы продать хотя бы ее и как то возместить недостачу по пшенице», - рассказал фермер из Дашогуза.

По словам фермеров, десятки арендаторов были вызваны в прокуратуру по причине невыполненного плана по урожаю, у некоторых проведен обыск в домах.

«Десятки из моих знакомых, не выполнивших план по сбору пшеницы, ходят в прокуратуру. Сотрудники прокуратуры даже провели обыск в домах некоторых дайхан, из-за подозрений в том, что возможно некоторые арендаторы, сговорившись с комбайнерами, выгрузили урожай у себя дома», - рассказал фермер из Дашогуза.

По некоторым данным, участились случаи требования властей к фермерам, на приобретение камер наблюдения и установки в сельхоз технике используемой в сборе урожая. Как рассказал корреспондент, камеры видеонаблюдения устанавливаются в комбайны с целью предотвращения воровства.

Вместе с тем, по мнению местных специалистов по сельскому хозяйству, причина низкой урожайности пшеницы, в первую очередь, связана с нехваткой полива.