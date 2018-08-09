Тела четырех туристов, убитых в Таджикистане, доставили на родину

CA-NEWS (TJ) - Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения на юге Таджикистана, доставлены на родину, сообщили в среду РИА Новости в центре общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики.

«Тела четырех иностранных туристов, погибших в результате нападения 29 июля в Дангаринском районе отправлены из Таджикистана в Стамбул самолетами авиакомпании Turkish airlines, где далее были направлены на родину», - сказал собеседник агентства.

«Голландец Ким Айрис и гражданка Швейцарии Дименд Мари Клер, получившие в результате нападения ножевые ранения покинули Таджикистан и вернулись домой после окончания стационарного лечения в одной из клиник Душанбе», - сказал собеседник агентства.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек.