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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД России заявили, что Каспий не будет признан ни озером, ни морем

CA-NEWS (TM) - Согласно конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая, как ожидается, будет подписана на саммите лидеров в казахстанском Актау, водоем не будет признан ни озером, ни морем, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ».

«У Каспийского моря будет особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Оно представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря», - отметил он.

«Но одновременно в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером. В этой связи к Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов», - считает Карасин.

«Если за все предыдущие годы мы наработали всего девять юридически обязывающих пятисторонних документов, то в Актау - помимо большого межгосударственного договора - ожидается подписание сразу шести новых межправительственных соглашений. Ожидаем, что после принятия конвенции каспийский формат заметно окрепнет. Назрел вопрос о формировании постоянно действующей консультационной площадки», - сказал он.

Напомним, президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря.

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